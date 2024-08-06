خريس: العدو شر مطلق والمناطق كافة أهداف له

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قال النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال : "نحن في قلب المعركة وصلبها، إذ نواجه عدوا مجرما وغدارا، ونشهد على جرائم بحق الانسانية جمعاء في لبنان وغزة".وأضاف: "علينا في هذه المرحلة التوحد حول قضايانا الوطنية، فإذا لم نتوحد في هذه الظروف، فمتى نفعل؟".وأشار إلى أن "إسرائيل لا تفرق بين طائفة وأخرى، فهي تريد الانتقام من الجميع"، وقال: "تعد المناطق كافة أهدافاً لهذا العدو. ولذا، يجب أن تكون لغتنا واحدة إسرئيل شر مطلق، والتعامل معها حرام".وأضاف: "علينا أن نكون على المستوى الوطني لننتصر على هذا العدو، الذي لا يقيم للإنسانية أي اعتبار". (الوكالة الوطنية)