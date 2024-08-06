بالفيديو.. الحرائق تندلع في كريات شمونة بعد سقوط أحد الصواريخ من لبنان

اندلعت حرائق في كريات شمونة شمالي إسرائيل نتيجة سقوط أحد الصواريخ من لبنان، بعد ظهر اليوم.









وكان قد افيد عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على أهداف في شمال إسرائيل بعد انتهاء خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

مشاهد جديدة.. حريق مستمر في مستوطنة "كريات شمونة"؛ جرَّاء سقوط صـــ.ــاروخ من لبنان.#خبرني pic.twitter.com/GMXKRwW138 — خبرني - khaberni (@khaberni) August 6, 2024 Advertisement