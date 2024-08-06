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لبنان

بالفيديو.. الحرائق تندلع في كريات شمونة بعد سقوط أحد الصواريخ من لبنان

Lebanon 24
06-08-2024 | 12:26
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اندلعت حرائق في كريات شمونة شمالي إسرائيل نتيجة سقوط أحد الصواريخ من لبنان، بعد ظهر اليوم.




وكان قد افيد عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على أهداف في شمال إسرائيل بعد انتهاء خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

 
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