الوطني الحر: الاستفزازات لتوسيع الحرب تستوجب التضامن بين اللبنانيين

دان "التيار الوطني الحر" في بيان إثر الاجتماع الدوري للمجلس السياسي برئاسة النائب جبران باسيل، "العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان قصفا واغتيالا وترهيبا من خلال خرق جدار الصوت".

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واعتبر أن "الفريق الحاكم في إسرائيل يقوم بكل الإستفزازات لتوسيع مدى الحرب ضد لبنان وهو ما يستوجب تأكيد التضامن بين اللبنانيين في كل الميادين في مواجهة العدوان".ورأى في "الموقف الإسرائيلي الرافض لمبدأ قيام دولة فلسطينية وإجهاض كل مفاوضات وقف إطلاق النار دليلا على أن إسرائيل لا تريد أي شكل من أشكال السلام، بل تسعى الى توسيع الحرب وتفجير الأوضاع على أوسع نطاق في المنطقة بدءا من تدمير غزة وقتل وتهجير أهلها وهو ما يستحق موقفا عربيا موحدا لمواجهة خطر الحرب الكبرى".(الوكالة الوطنية)