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لبنان

وزير الزراعة استقبل وفدا من مكتب النقابات والمهن الحرة في "أمل"

Lebanon 24
06-08-2024 | 13:07
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، وفدا من مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة "أمل"، برئاسة المهندس مصطفى فواز.
وخلال اللقاء، بحث الوفد في واقع المهندسين الزراعيين في لبنان عموما، والوزارة خصوصا، وكيفية تحسين اوضاعهم وايجاد فرص العمل، إضافة إلى القوانين والتشريعات التي تعنى بتنظيم القطاع، والدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة الزراعة من أجل متابعة هذه الأمور الأساسية".
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وأكد الحاج حسن أن "ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية في جنوب لبنان، إنما هو اعتداء صارخ على اللبنانيين"، وقال: "نقف جميعا إلى جانب أهلنا الصامدين، الذين ننتصر بهم، وصمودهم في القطاع الزراعي وباقي القطاعات".
(الوكالة الوطنية)
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