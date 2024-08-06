وفد من المجلس العام الماروني زار البيسري

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زار وفد من أعضاء المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه في المديرية.وتم البحث خلال اللقاء، بحسب بيان للمجلس، في "الأوضاع العامة على الساحة اللبنانية".وشكر الوفد للبيسري "جهوده التي يبذلها في معالجة ملف النزوح السوري".ومن جهته، أثنى البيسري على "نشاطات المجلس العام الماروني وحضوره الفعال بجانب المواطنين عبر الخدمات التي يقدمها". (الوكالة الوطنية)