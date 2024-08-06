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لبنان

غانتس يدعو لمزيد من التصعيد: علينا استهداف البنى التحتية في لبنان

Lebanon 24
06-08-2024 | 13:17
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قال زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن "على إسرائيل زيادة الضغط العسكري والاستهداف المباشر للبنى التحتية في لبنان".


وأضاف: "ستحظى الحكومة بالدعم في كل خطوة هجومية".
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