غانتس يدعو لمزيد من التصعيد: علينا استهداف البنى التحتية في لبنان

قال زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن "على إسرائيل زيادة الضغط العسكري والاستهداف المباشر للبنى التحتية في لبنان".





وأضاف: "ستحظى الحكومة بالدعم في كل خطوة هجومية".

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