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لبنان

بو عاصي لنصرالله: أليس التفرد بقرار الحرب طعنا للشراكة؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 13:35
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "أكس"، متوجها إلى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، وقال: "يا سيد، الانتظار جزء من العقاب، صحيح، روح عالمطار وشوف شو نتيجة انتظار شعبنا لقراراتك الأحادية. بعدان ما بدك حدا يطعن المقاومة بضهرها، ليش اساساً مين قادر يطعنها بضهرها لو سلمنا إنو النية موجودة. ما تكون نفس قصة التهديد الوهمي اللي اعتمدته كل الانظمة القمعية. سماحتك، التفرد بقرار مصيري كقرار الحرب، دخلك هيدا مش طعن للشراكة وللميثاق الوطني والدستور بالبطن وبالضهر! أحسنت، مش مطلوب من ايران وسوريا يدخلوا بصراع مفتوح مع إسرائيل، هني عليهن بس يقاتلو إسرائيل، بواسطتك، ليموت او يهاجر آخر لبناني. صحيح إسرائيل لا وافقت ولا رح توافق على قيام دولة فلسطينية، بس بدنا حضرتك توافق على قيام دولة لبنانية. ختاما، نازل عن قلبك إسماعيل هنية؟ ما مبارح كنتو مقبرين بسوريا بس كانو الإخوان عم يقاتلو ضد نظام الاسد وحضرتكن عم تِقتلوا وتُقتلوا بالمئات دفاعاً عنه. إذا فيك توضحلنا هالكم نقطة منكون ممنونينك". (الوكالة الوطنية)
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