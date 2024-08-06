العدو استهدف كفركلا قبل قليل.. ماذا في المعلومات الأولية؟

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، غارتين على بلدة كفركلا من دون تسجيل اصابات.



ووفقاً للمعلومات الأولية، استهدفت الغارة الجوية الاولى محيط مركز البلدية الذي دمرته غارة في وقت سابق اليوم.

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