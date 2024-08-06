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لبنان

العدو استهدف كفركلا قبل قليل.. ماذا في المعلومات الأولية؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 14:06
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، غارتين على بلدة كفركلا من دون تسجيل اصابات.

ووفقاً للمعلومات الأولية، استهدفت الغارة الجوية الاولى محيط مركز البلدية الذي دمرته غارة في وقت سابق اليوم.
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