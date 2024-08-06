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لبنان

في القبة.. أحمد تعرّض لصعقة كهربائية وهذه حالته

Lebanon 24
06-08-2024 | 14:15
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تعرض الشاب احمد المنجد لصعقة كهربائية في منطقة القبة- طرابلس، ليتم نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وبحسب المعلومات، وصفت حالته بالمستقرة.
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