في القبة.. أحمد تعرّض لصعقة كهربائية وهذه حالته

تعرض الشاب احمد المنجد لصعقة كهربائية في منطقة القبة- طرابلس، ليتم نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وبحسب المعلومات، وصفت حالته بالمستقرة.

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