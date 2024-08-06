إسرائيل تهدّد قادة "الحزب": اللبنانيون يقفون على "رجل ونصف"

شدّد أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال الإحتفال التأبيني الذي نظّمه "حزب الله" بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد القيادي فؤاد شكر، على أنّ "النيل من القادة الكبار لن يتمكّن من المسّ لا بإرادتنا ولا بمعنوياتنا ولا بقوّتنا وعزمنا على مواصلة الطريق"، مضيفا أنّه "اليوم وللمرّة الأولى إسرائيل كلّها تقف "على رجل ونصف" من الجنوب إلى الشمال إلى الوسط".

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وفي رد على هذا الكلام، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن "كل اللبنانيين يقفون على "رِجل ونصف".



وأضاف خلال حديث للعربية أن إسرائيل استهدفت أكثر من 400 من "حزب الله"، مشيرًا إلى أنّه "سنصل إلى كل المسؤولين في "حزب الله".



وزعم أن "فؤاد شكر مسؤول عن مقتل كثير من الإسرائيليين، والجميع يعرف أن الصاروخ الذي ضرب مجدل شمس إيراني".

وأشار أن نصرالله يأخذ لبنان إلى المجهول، قائلا:" نصر الله يأخذ كل المنطقة إلى تصعيد سيتحمل مسؤوليته".



وقال أن إسرائيل لا تريد التصعيد في المنطقة لكننا سنتصرف بحسم مع أي هجوم، مشيرا إلى أن إسرائيل مستعدة للمعركة وتعلم كيف تصل إلى قادة وأهداف "حزب الله".



