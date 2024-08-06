مقدمات نشرات الاخبار المسائية
مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"
العدو الإسرائيلي ينتظر الرد على جريمتي إغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والقيادي في المقاومة فؤاد شكر...وهذا الإنتظار هو جزء من العقاب.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جزم خلال ذكرى مرور اسبوع على استشهاد القيادي شكر ان الرد آت قويا وفاعلا من إيران وحزب الله واليمن...ولم يؤكد ما اذا كان الرد موحدا من قبل محور المقاومة مشددا على ان التصميم والقرار والعزم موجودون والتصرف بروية وبشجاعة وليس بإنفعال والعدو ينتظر هذا الرد ويحسب كل صيحة عليه هي الرد.
وتوجه السيد نصرالله بالحديث إلى الداخل قائلا على البعض في لبنان فهم حجم مخاطر ما يجري في المنطقة وهم يعربون عن خوفهم إذا انتصرت المقاومة في المعركة وأنا أقول لهم عليكم الخوف من انتصار العدو ومن لا يؤيدنا في لبنان نطلب منه ألا يطعن المقاومة في الظهر ولا يشارك في الحرب النفسية ضدنا.
في الوقائع من غزة إلى الضفة والجنوب اللبناني آلة العدوان الإسرائيلية أمعنت قتلا وتدميرا اليوم....
ثمانية شهداء في إقتحامات بالضفة ثمانية آخرون في مجازر جديدة بغزة مقابل عملية طعن نفذها فلسطيني جنوب القدس وأسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية.
أما على الجبهة اللبنانية فثمة خمسة شهداء في غارات معادية ردت عليها المقاومة بهجمات كان أبرزها بسرب من المسيرات الإنقضاضية إستهدف قاعدة عسكرية مهمة شمال عكا.
كهذه الوقائع الميدانية تأتي فيما ينوء كيان العدو تحت ثقل انتظار الرد على الإعتداءين الأخيرين اللذين استهدفا العاصمة الإيرانية وضاحية بيروت الجنوبية.
ترقب الرد يحرق أعصاب الصهاينة الواقعين في شر أفعالهم ... يستنفرون ويستنزفون غير عالمين متى وكيف ستاتيهم الضربة.
ومن حيث لا يحتسبون يزدادون إرباكا تحت وطأة سيل من التوقعات على لسان وسائل إعلام ومسؤولين أميركيين وإسرائيليين يتسابقون إلى تحديد مواعيد للساعة الصفر سرعان ما تتهاوى بعد حين.
في أبرز مواقف الدبلوماسية الأميركية أكد أنتوني بلينكن أن على جميع الأطراف في الشرق الأوسط الإحجام عن التصعيد.
وفي كلام يحتاج إلى ترجمة وضغط فعلي على تل أبيب قال الوزير الأميركي إن كسر دائرة العنف يتطلب وقف إطلاق النار في غزة.
أما في البيت الأبيض فقد إلتأم إجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مع فريق الأمن القومي.
ومن بين المواضيع التي بحثوها الاستعدادات لدعم إسرائيل في حال تعرضها لهجوم.
أما على المستوى الميداني فكان الأميركيون يعلنون وصول مدمرتين إضافيتين للدفاع الصاروخي إلى البحر الأحمر ويقررون نشر سرب من مقاتلات F-22 هذا الاسبوع في المنطقة.
هذا المشهد الساخن أطل عليه الرئيس نبيه بري عبر تصريحات صحفية أشار فيها على نحو خاص إلى تعمد إسرائيل خرق قواعد الاشتباك باستهداف المدنيين وعمق المناطق اللبنانية.
وأكد الرئيس بري ان الظرف الحالي الدقيق يستوجب القدر الأعلى من الوحدة بين اللبنانيين.