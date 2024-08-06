رسالة من أبي رميا إلى مناصري التيار.. هذا ما جاء فيها

علم "لبنان24" أن النائب سيمون أبي رميا وجّه نداءً إلى زملائه في التيار الوطني الحر عبر تطبيق واتساب يدعوهم من خلاله إلى لقائه في منزله.

وجاء في الرسالة:" رفاقي ابناء اهمج، ادعوكم إلى لقاء في منزلي في إهمج غداً الاربعاء الساعة ٨:٠٠ مساءً لوضعكم في اجواء التطورات التي حصلت مؤخراً في التيار الوطني الحر والخطوات التي قررت اتخاذها.. بكل محبة ناطركن".