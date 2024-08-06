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لبنان

رسالة من أبي رميا إلى مناصري التيار.. هذا ما جاء فيها

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-08-2024 | 16:32
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علم "لبنان24" أن النائب سيمون أبي رميا وجّه نداءً إلى زملائه في التيار الوطني الحر عبر تطبيق واتساب يدعوهم من خلاله إلى لقائه في منزله.
 وجاء في الرسالة:" رفاقي ابناء اهمج، ادعوكم إلى لقاء في منزلي في إهمج غداً الاربعاء الساعة ٨:٠٠ مساءً لوضعكم في اجواء التطورات التي حصلت مؤخراً في التيار الوطني الحر والخطوات التي قررت اتخاذها.. بكل محبة ناطركن".
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المصدر: خاص لبنان24

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