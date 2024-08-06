Advertisement

لبنان

جريحان نتيجة إشكال تطوّر إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في الضنية

Lebanon 24
06-08-2024 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1231300-638586105085520153.png
Doc-P-1231300-638586105085520153.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال فردي في بلدة سير، قضاء الضنية، تطور إلى اطلاق نار متبادل بين الطرفين.
 
وحسب المعلومات، نتج عن الإشكال سقوط جريح يدعى "ش.ج" نتيجة تعرضه لطلق ناري في ظهره، بالاضافة إلى جريح آخر يدعى "ع.س". كما تخلل الاشكال تحطيم سيارة عائده لاحد طرفي الاشكال.
Advertisement

وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على إسعاف الجريحين ونقلهم الى المستشفى للعلاج. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2024-08-07
01:31 | 2024-08-07
01:30 | 2024-08-07
01:15 | 2024-08-07
01:00 | 2024-08-07
00:50 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24