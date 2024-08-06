جريحان نتيجة إشكال تطوّر إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في الضنية

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال فردي في بلدة سير، قضاء الضنية، تطور إلى اطلاق نار متبادل بين الطرفين.



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وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على إسعاف الجريحين ونقلهم الى المستشفى للعلاج. وحسب المعلومات، نتج عن الإشكال سقوط جريح يدعى "ش.ج" نتيجة تعرضه لطلق ناري في ظهره، بالاضافة إلى جريح آخر يدعى "ع.س". كما تخلل الاشكال تحطيم سيارة عائده لاحد طرفي الاشكال.وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على إسعاف الجريحين ونقلهم الى المستشفى للعلاج.