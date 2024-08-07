29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
محاولة سرقة باءت بالفشل في طرابلس.. هذا ما حصل مع ابن 20 عامًا
Lebanon 24
07-08-2024
|
00:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
باءت محاولة سرقة بالفشل، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعدما حاول صاحب سيارة أجرة أن يهدّد الشاب "م.ك" خلال عودته من عمله، حسب مندوبة "
لبنان24
".
وفي التفاصيل ولدى انتهاء المذكور من عمله وتوجهه نحو منزله، ركب سيارة أجرة، وذلك من ساحة النور في طرابلس.
Advertisement
وخلال السير، قرّر السائق أن يقوم بسلوك طريق البولفار، ولدى وصوله الى أمام مطعم "KFC" قام بتغير وجهة سيره بحجة زحمة السير، وسلك طريق الضم والفرز ليدخل الى أحد الشوارع، ويشهر سكينا كانت بحوزته.
إلا أن الاخير استطاع الإفلات منه والفرار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
09:59 | 2024-08-06
06/08/2024 09:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
07:15 | 2024-08-06
06/08/2024 07:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
10:11 | 2024-08-06
06/08/2024 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. سيرين عبد النور ترقص وتغني في عيد صديقها المقرب (صور)
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. سيرين عبد النور ترقص وتغني في عيد صديقها المقرب (صور)
04:09 | 2024-08-06
06/08/2024 04:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
09:40 | 2024-08-06
06/08/2024 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2024-08-07
أصحاب المولدات يستعيدون "نظرية المؤامرة" والوزير يرد "العصا لمن عصى"
01:31 | 2024-08-07
قبيسي: كثر من السياسيين يعبدّون الطرق للانقسام وعدم الدفاع عن الوطن
01:30 | 2024-08-07
"التيار" يلملم تداعيات فصل عون واشارات لتحرك "مقلق" في جبيل
01:15 | 2024-08-07
"حزب الله" ينسّق مع حلفائه...
01:00 | 2024-08-07
مساران متوازيان بين التصعيد والحرب والمعالجة الديبلوماسية.. ميقاتي: الحل بتطبيق الـ1701
00:50 | 2024-08-07
بعد اغتيال هنية وشكر.. باقري والمقداد: الاعتداءات الإسرائيلية يجب ألّا تمرّ من دون ردّ
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
07/08/2024 08:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
07/08/2024 08:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
07/08/2024 08:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24