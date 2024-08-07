محاولة سرقة باءت بالفشل في طرابلس.. هذا ما حصل مع ابن 20 عامًا

باءت محاولة سرقة بالفشل، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعدما حاول صاحب سيارة أجرة أن يهدّد الشاب "م.ك" خلال عودته من عمله، حسب مندوبة "لبنان24".

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وفي التفاصيل ولدى انتهاء المذكور من عمله وتوجهه نحو منزله، ركب سيارة أجرة، وذلك من ساحة النور في طرابلس.وخلال السير، قرّر السائق أن يقوم بسلوك طريق البولفار، ولدى وصوله الى أمام مطعم "KFC" قام بتغير وجهة سيره بحجة زحمة السير، وسلك طريق الضم والفرز ليدخل الى أحد الشوارع، ويشهر سكينا كانت بحوزته.إلا أن الاخير استطاع الإفلات منه والفرار.