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لبنان

قصف مدفعي يطال هذه البلدات جنوبًا... و"اليونيفيل" تفجر ذخائر من مخلفات الاعتداءات الاسرائيلية

Lebanon 24
07-08-2024 | 02:32
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استهدف العدو الاسرائيلي بمدفعيته، اليوم الاربعاء، منطقة وادي حسن التي تربط اطراف قرى طيرحرفا والجبين وشيحين ومجدلزون، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
 
وقامت قوات اليونيفيل بتفجير ذخائر من مخلفات الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة في حقل الرماية في منطقة رأس الناقورة، وسمع صداها في أماكن بعيدة نسبياً.
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كما استهدف القصف المدفعي المعادي، صباح اليوم، المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وطيرحرفا ووادي زبقين.
 
وتعرضت أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع.


الى ذلك، استهدف العدو الاسرائيلي بعد منتصف الليل الفائت بمدفعيته، أطراف بلدتي شقرا وبرعشيت، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".


وكانت القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط عاشت ليلا حذرا ومتوترا، حيث أطلق العدو القنابل المضيئة في سمائها.
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