31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد اغتيال هنية وشكر.. باقري والمقداد: الاعتداءات الإسرائيلية يجب ألّا تمرّ من دون ردّ
Lebanon 24
07-08-2024
|
00:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد مع وزير الخارجية الإيرانية المكلف علي باقري كني، تطورات الأوضاع في المنطقة وبشكل خاص التصعيد الإسرائيلي واعتداءاته التي طالت مؤخراً عدداً من دول المنطقة، بما فيها حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي في طهران، والقصف الذي أدى إلى استشهاد القيادي في حزب الله فؤاد شكر في لبنان.
Advertisement
وشدد المقداد خلال اتصال هاتفي، على أن العدو الإسرائيلي مستمر في سياسته القائمة على التصعيد وتوسيع نطاق عدوانه في المنطقة وإمعانه بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة، والتي يجب ألا تمر دون عقاب أو حساب، مؤكداً وقوف سوريا إلى جانب إيران وقوى المقاومة للتصدي لهذه الاعتداءات والجرائم الصهيونية، ومشيداً بالجهود التي تبذلها طهران لوقف الجرائم الصهيونية ووضع حد لها.
كما دان الوزير المقداد تواطؤ الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية مع جرائم اسرائيل، باعتبارهما شريكاً في العدوان على إيران ولبنان واليمن وسوريا.
بدوره، أكد الوزير الايراني المكلف، أن ما يقوم به العدو الاسرائيلي ناجم عن فشله في حربه على الشعب الفلسطيني ومحاولته تصدير أزمته وتوسيع دائرة الحرب في المنطقة، مشددا على أن الاعتداءات الأخيرة على اليمن ولبنان وطهران وقبل ذلك على سوريا والتي تمت بدعم أميركي وغربي، وبكل ما تملكه من أدوات، لن تمر دون رد.
الى ذلك، أعرب الوزير باقري كني عن شكر وامتنان بلاده لسوريا لوقوفها ودعمها الثابت والمستمر لإيران وشعبها وخاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأكد الوزيران مواصلة التشاور والتنسيق وبذل كل الجهود لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وهزيمة المخططات الإسرائيلية والغربية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. (وكالة سانا)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
09:59 | 2024-08-06
06/08/2024 09:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
07:15 | 2024-08-06
06/08/2024 07:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
09:40 | 2024-08-06
06/08/2024 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
10:11 | 2024-08-06
06/08/2024 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي شابة جميلة... نادين الراسي تنشر صوراً برفقة خطيبة إبنها: "إنتي قلبو لقلبي"
Lebanon 24
هي شابة جميلة... نادين الراسي تنشر صوراً برفقة خطيبة إبنها: "إنتي قلبو لقلبي"
07:35 | 2024-08-06
06/08/2024 07:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-08-07
تكتّل باسيل يتراجع.. ماذا بعد "طرد" آلان عون واستقالة أبي رميا من "التيار"؟!
05:10 | 2024-08-07
من أجل تنفيذ مهمّة عاجلة في لبنان.. دولة عظمى وضعت أكثر من ألف جنديّ على أهبة الإستعداد
05:10 | 2024-08-07
لجنة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية": الحل الوحيد هو إقرار ملف التفرغ
05:00 | 2024-08-07
خطاب نصرالله.. تصعيد بنبرة هادئة
04:45 | 2024-08-07
النادي الرياضي: لا مجال للحديث عن فصل صقال.. وهو من أبدى رغبته بعدم التجديد
04:44 | 2024-08-07
وزير إسرائيلي: لنتحرك بأكبر قوة ضدّ لبنان
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
07/08/2024 12:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
07/08/2024 12:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
07/08/2024 12:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24