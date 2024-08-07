أوجيرو: أعمال صيانة اضطرارية في البقاع

أفادت "اوجيرو" في تغريدة عبر حسابها على "إكس"، أن فرقها "تعمل على تنفيذ أعمال صيانة اضطرارية في البقاع، وعليه قد تشهد خدماتنا في المنطقة، بعض الاضطرابات، على ان تعود تباعا فور انتهاء الأعمال المذكورة".

Advertisement