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لبنان

أوجيرو: أعمال صيانة اضطرارية في البقاع

Lebanon 24
07-08-2024 | 03:32
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أفادت "اوجيرو" في تغريدة عبر حسابها على "إكس"، أن فرقها "تعمل على تنفيذ أعمال صيانة اضطرارية في البقاع، وعليه قد تشهد خدماتنا في المنطقة، بعض الاضطرابات، على ان تعود تباعا فور انتهاء الأعمال المذكورة".
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أوجيرو:

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صيانة

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البقاع

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