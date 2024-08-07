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لبنان

في أقل من 48 ساعة.. سارق يقع في قبضة المعلومات وهذا ما وُجد معه

Lebanon 24
07-08-2024 | 03:41
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أعلنت المدريرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "في تاريخ 20-07-2024، أقدم مجهولان على الدخول بواسطة التسلّق إلى منزل أحد المواطنين الكائن في الصيفي، وسرقا من داخله مبلغ 12 ألف دولار أميركي و6500 يورو، وجهاز"ipad"، وهاتفين خلويين، وفرّا إلى جهة مجهولة.
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على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية السارقَين وتوقيفهما. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت الشعبة وبأقل من ٤٨ ساعة من تحديد هويّتهما ومن بينهما المدعو "ع. ع." (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة.
 
أضاف البلاغ:" في تاريخ 22-07-2024 وبعد عملية متابعة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في منطقة صبرا، وضبطت بحوزته كمية من مادة السالفيا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على السرقة من داخل المنزل المذكور بواسطة التسلّق، بالاشتراك مع المدعو (خ. ك. من مواليد عام ۱۹۹۸، مكتوم القيد) المتواري عن الأنظار، وسرقة الأموال والأجهزة المدَّعى بها، وأن المسروقات هي بحوزة شريكه في العملية".

ختم البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثاني".
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