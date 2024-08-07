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لبنان

بالصور: وادي جهنم يشتعل.. وسحب الدخان خنقت عكّار

Lebanon 24
07-08-2024 | 04:16
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أعلن فريق درب عكار عبر صفحته على فايسبوك أن حريق وادي جهنم لا يزال مندلعا في خراج بلدة مشمش عكار، منذ نهار أمس، وسط صعوبة كبيرة في اخماده نظراً  لوعورة التضاريس وشدتها.
 
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وحسب المعلومات، لم تفلح محاولات طوافات الجيش في اخماده، كما تعذر بلوغ فرق الاطفاء الارضية لموقع الحريق لاستحالة الوصول بسبب المنحدرات العميقة.
 
قد تكون صورة ‏‏جبل‏ و‏ضباب‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏ضباب‏، و‏جبل‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏ضباب‏، و‏جبل‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏ضباب‏، و‏جبل‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏نار‏ و‏تحتوي على النص '‏‎KHALED KHALEDTALEB TALEB‎‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏ضباب‏، و‏جبل‏‏ و‏نص‏‏

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