بالصور: وادي جهنم يشتعل.. وسحب الدخان خنقت عكّار

أعلن فريق درب عكار عبر صفحته على فايسبوك أن حريق وادي جهنم لا يزال مندلعا في خراج بلدة مشمش عكار، منذ نهار أمس، وسط صعوبة كبيرة في اخماده نظراً لوعورة التضاريس وشدتها.

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وحسب المعلومات، لم تفلح محاولات طوافات الجيش في اخماده، كما تعذر بلوغ فرق الاطفاء الارضية لموقع الحريق لاستحالة الوصول بسبب المنحدرات العميقة.