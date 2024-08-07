خروج معمل دير عمار عن الخدمة.. ماذا عن معمل الزهراني؟

أفادت معلومات "لبنان24" عن نفاد مادة الفيول أويل من معمل دير عمار.



وأكّدت المعلومات أنّه تم اطفاء المعمل منذ بعض الوقت بسبب نفاد مادة الفيول أويل، على أن يتبعه معمل الزهراني في غضون أيام.

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