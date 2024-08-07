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لبنان

وزير إسرائيلي: لنتحرك بأكبر قوة ضدّ لبنان

Lebanon 24
07-08-2024 | 04:44
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قوله أن "كل من يلحق الضرر بإسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".

ومؤكّدًا أن إسرائيل مستهدة لأي سيناريو، قال كوهين:" إسرائيل تحتاج إلى التحرك بأكبر قوة ضد لبنان".
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وشدد على "ضرورة إيصال رسالة واحدة واضحة وهي أن إسرائيل من ستلحق الضرر بمن يؤذيها".

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