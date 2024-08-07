لجنة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية": الحل الوحيد هو إقرار ملف التفرغ

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أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أنه "بعد انتهاء الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي، وبعد أن قام الأساتذة بواجباتهم كافة تجاه الجامعة ، إلا ان إدارة الجامعة ووزارة التربية لم تلتزما بتسديد حقوق الأساتذة المالية، سواء من ناحية دفع كافة المبالغ بالليرة اللبنانية أو من دفع الإنتاجية بالدولار، ما يدعو إلى الاستغراب عن سبب المماطلة المستمرة، بدفع الحقوق والمستحقات المالية، وكأن المطلوب إذلال الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية".واستنكرت اللجنة "بشدة عدم صرف إنتاجية الصيف، كباقي أفراد الهيئة التعليميّة، وفق ما ورد في المرسوم ذات الصلة"، ودعت "المعنيين إلى تحقيق العدالة بين الأساتذة في أسرع وقت".وأكدت "ان الأوضاع الاقتصادية والامنية الصعبة التي يمر بها لبنان تحتّم على المعنيين التحرّك الفوري وأن يكونوا على قدر من المسؤولية تجاه الأساتذة المتعاقدين وتسديد ما يتوجب عليهم تجاههم".وختم البيان: "أخيرًا، إن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية قد نفذ صبرهم تجاه هذا التهميش والإهمال المتعمّد من قبل المعنيين، ويؤكدون أن الحل الوحيد هو إقرار ملف التفرغ المنتظر اليوم قبل الغد، وإنّ أيلول لناظره قريب، حمى الله لبنان وجامعته الوطنية من كل عدو غاشم".