كلاب شاردة هاجمت "دكتورة" ليل أمس... وهذا وضعها الصحيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ كلاباً شاردة هاجمت الدكتورة ه.ص ليل أمس، أثناء عودتها إلى منزلها، على طريق الميناء في طرابلس.



ونُقِلَت ه.ص إلى المستشفى، وحالتها مستقرّة.