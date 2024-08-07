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لبنان

كلاب شاردة هاجمت "دكتورة" ليل أمس... وهذا وضعها الصحيّ

Lebanon 24
07-08-2024 | 05:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ كلاباً شاردة هاجمت الدكتورة ه.ص ليل أمس، أثناء عودتها إلى منزلها، على طريق الميناء في طرابلس.

ونُقِلَت ه.ص إلى المستشفى، وحالتها مستقرّة.
 
 
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كلاب

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