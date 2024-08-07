قبلان: السنوار رمز للعقل السياسي والقتالي معاً

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إعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "اختيار القائد المقاوم يحيى السنوار رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس لهو اختيار موفق إن شاء الله، لأن اللحظة لحظة قتال وجودي وخيارات مصيرية، وطبيعة البوصلة تضعنا بقلب أخطر المراحل".وأضاف في بيان أن "الأخ السنوار رمز للعقل السياسي والقتالي معا، ونفس اختياره رئيسا لحماس أحدث هزة أرضية أصابت صميم حكومة نتنياهو المختبئة تحت الأرض بانتظار الرد الإيراني المحسوم، واللغة الآن للميادين، ولا صوت فوق صوت الجبهات".