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لبنان

شهيدان و6 جرحى في بلدة جويا الجنوبية... طائرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة

Lebanon 24
07-08-2024 | 06:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة جويا في جنوب لبنان.
 
 
وبحسب المعلومات، صُودف مرور سيارة على الطريق لحظة إستهداف الدراجة الناريّة.
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وتحدّثت المعلومات عن إستشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين في الغارة.
 
 
 
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