شهيدان و6 جرحى في بلدة جويا الجنوبية... طائرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة جويا في جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات، صُودف مرور سيارة على الطريق لحظة إستهداف الدراجة الناريّة.

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وتحدّثت المعلومات عن إستشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين في الغارة.