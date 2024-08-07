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لبنان
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
Lebanon 24
07-08-2024
|
06:42
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صدر عن مؤسسة "كهرباء لبنان"، البيان الآتي:
"إلحاقا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 27/07/2024، سيما في ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة من قبل المؤسسة لجهة توقيف مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى فيه، وحيث أنه لم يتم تخصيص لغاية تاريخه، أي شحنة بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة ما بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، ليتم مبادلتها من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، بشحنة من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لا خلال شهر تموز الفائت ولا لشهر آب الحالي حتى تاريخه، والى حين حل المسألة مع الجانب العراقي من قبل المعنيين بصورة نهائية، وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد المؤسسة بأنه قد تم خروج قسريا فجر يوم الأربعاء الواقع فيه 07/08/2024، معمل دير عمار عن الخدمة بالكامل جراء نفاذ خزينه من مادة الغاز أويل بالكامل، ولا يزال يتبقى فقط في الخدمة مجموعة وحيدة في معمل الزهراني من أجل تغذية المرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ)، علمًا أنه من المرتقب أن تخرج تلك الأخيرة أيضًا عن الخدمة يوم السبت الواقع فيه 17/08/2024 على أبعد تقدير جراء نفاذ مادة الغاز أويل في حينه في معمل الزهراني أيضًا، وذلك إذا ما استطاعت المؤسسة المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية.
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إن المؤسسة ستقوم مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بعد توريد شحنات من مادة الغاز أويل لصالحها وتفريغها، ليتم من ثم إعادة التغذية تدريجيا إلى ما كانت عليه.
وعليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات في ما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".
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