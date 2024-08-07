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لبنان

وزير الدفاع التقى قائد الجيش

Lebanon 24
07-08-2024 | 06:47
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجرى البحث في شؤون المؤسسة العسكرية والأوضاع الأمنية في البلاد. 
كما تم التطرق الى التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
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سليم

قائد الجيش

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