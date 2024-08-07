إختناق مواطن جراء القصف الفوسفوري لبلدة شبعا

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن ان "القصف المدفعي الفوسفوري الذي استهدف فيه العدو الاسرائيلي اليوم بلدة شبعا، أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق".وأضاف البيان أنه تمّ إدخال المواطن إلى طوارئ مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج.