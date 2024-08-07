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لبنان

بشرى من وزارة الداخليّة إلى المواطنين.. إليكم ما أعلنته

Lebanon 24
07-08-2024 | 07:00
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 أعلنت وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه، حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى الفرع المذكور اعتباراً من يوم الجمعة ٩-٨-٢٠٢٤ لإنجاز معاملاتهم كافة. 
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مع الإشارة الى استمرار العمل لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح فرع الأوزاعي في أقرب وقت ممكن.
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