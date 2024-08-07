بشرى من وزارة الداخليّة إلى المواطنين.. إليكم ما أعلنته

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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه، حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى الفرع المذكور اعتباراً من يوم الجمعة ٩-٨-٢٠٢٤ لإنجاز معاملاتهم كافة.مع الإشارة الى استمرار العمل لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح فرع الأوزاعي في أقرب وقت ممكن.