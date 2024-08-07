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لبنان
عن حافلات النقل المشترك.. هذا ما قاله حمية
Lebanon 24
07-08-2024
|
06:55
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على منصة "أكس" :"حافلات النقل المشترك يستكمل وضعها تباعا على خطوط السير المرسومة لها".
وأضاف: "فبعد خط نهر الموت - المنارة، ستبدأ الحافلات بدءا من يوم الجمعه المقبل بالسير على خط جديد، ينطلق من نهر الموت إلى بعبدا، والتي تعد منطقة تعج بالعديد من الدوائر الرسمية، وهي بالتالي مقصدا للكثير من المواطنين من عدة مناطق لبنانية، هذا فضلا عن أنها تحوي الكثير من المرافق الأخرى من تعليمية وصحية وغيرها".
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وأكد أن "تسيير الحافلات، سيتوالى تباعا على الخطوط المتبقية الأخرى ، وذلك الى أن توضع بأكملها في تصرف المواطنين جميعا في مختلف المناطق اللبنانية".
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