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لبنان

خبر مهم عن الطوابع... هذا ما تمّ إقراره!

Lebanon 24
07-08-2024 | 07:26
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 وقع وزير المالية يوسف الخليل قرارا قضى بوضع 15 مليون طابع مالي من فئة العشرين ألف ليرة لبنانية بالتداول لطرحها في الأسواق.

 وتحمل نسخة الطابع المذكور صورة بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل.
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