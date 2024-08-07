وزارة الزراعة: مراكزنا الموجودة على المعابر الحدودية تقوم بواجباتها على أكمل وجه

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في ضوء المراجعات التي تلقتها الوزارة بشأن إرساليات المواد الغذائية المتوقفة في مرفأي بيروت وطرابلس ، تود الوزارة توضيح النقاط التالية:- أولاً، تؤكد الوزارة أن مراكزها الموجودة على المعابر الحدودية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، حيث تعتبر سلامة الغذاء أولى أولوياتها. تقوم الفرق المتخصصة بفحص كافة الإرساليات بعناية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة.- ثانياً، تشدد الوزارة على أن هناك بعض الجهات التي تحاول استغلال الأزمة الحالية لتجاوز الشروط الصحية المطلوبة. هذه المحاولات تأتي في إطار سعيهم لتحقيق مكاسب على حساب صحة وسلامة المواطنين.- ثالثاً، تعمل الوزارة باستمرار على إصدار القرارات التنظيمية التي تضمن تسهيل أمور المواطنين وتيسير إجراءات استيراد وتصدير المواد الغذائية، مع الالتزام التام بالأصول المتبعة في الفحوصات وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.ختاماً، تكرر الوزارة التزامها الكامل بمراقبة كافة الإرساليات الغذائية والتأكد من سلامتها، حرصاً منها على صحة وسلامة المواطنين. وتدعو الجهات المعنية إلى التعاون معها والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.كما تعلن الوزارة تضامنها مع المواطنين سيما المزارعين منهم في ظل الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها العدو الصهيوني على سيادة لبنان.