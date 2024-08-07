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لبنان

من على الحدود مع لبنان.. وزير الدفاع الإسرائيليّ تحدّث عن أمين عام "الحزب" هذا ما قاله عنه

Lebanon 24
07-08-2024 | 08:52
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "يبدو أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله يجرّ لبنان لدفع ثمن كبير".
 
 
وأضاف غالانت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أثناء زيارته الحدود الشماليّة: "يُمكن أنّ يحدث شيء لا أحد يقدر على تخيله ويفوق المنطق".
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