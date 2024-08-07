شخصيّة بارزة في "الحزب"... من اغتالت إسرائيل في الغارة على بلدة جويا؟

زعم جيش العدوّ الإسرائيليّ أنّه اغتال قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في "حزب الله" حسن فارس في الغارة التي استهدفت دراجة ناريّة في بلدة جويا جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في آخر حصيلة، عن استشهاد شخصين في الغارة، إضافة إلى إصابة 6 آخرين.