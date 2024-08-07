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لبنان

مياه الجنوب تعلن انخفاض التغذية بسبب توقف معامل الكهرباء

Lebanon 24
07-08-2024 | 09:12
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أشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان "عطفا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الذي اعلن  توقف معمل دير عمار بالكامل عن انتاج الكهرباء وتوقع توقف آخر مجموعة انتاجية في معمل الزهراني عن الانتاج بحلول يوم السبت الواقع فيه 17-8-2024، ودعت المواطنين الى تعبئة خزاناتهم وترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى، علماً أن انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن المنشآت سيؤدي الى انخفاض مدة التغذية بالمياه". 
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ولفت البيان الى "أن المؤسسة ستبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة".
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