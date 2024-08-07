Advertisement

لبنان

بو حبيب تلقى رسالة أوسترالية تمنت تجنب التصعيد العسكري

Lebanon 24
07-08-2024 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1231529-638586445172715955.jpg
Doc-P-1231529-638586445172715955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفير اوستراليا لدى لبنان أندرو بارنز الذي نقل رسالة من الحكومة الاوسترالية، بشأن تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، تتمنى فيها "تجنب التصعيد العسكري وحل النزاعات والخلافات بين كل الاطراف بالطرق السلمية". 
Advertisement
 
وشدد الوزير بو حبيب على "أن لبنان لا يسعى الى الحرب وهو متمسك بتطبيق القرار 1701 لإرساء الهدوء على حدوده الجنوبية، لكن على المجتمع الدولي إلزام اسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وغزة".
 
واستقبل الوزير بو حبيب سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان إيل بارك، الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، وشدد أمامه على "أن الضغط الدولي يجب أن ينصب على اسرائيل لكي توقف عدوانها باعتبارها الجهة التي ترفض وقف اطلاق النار". 
 
أما السفير الكوري، فدعا الى "التهدئة وضبط النفس"، وأكد "دعم بلاده التطبيق الكامل للقرار 1701 وتمديد ولاية اليونيفيل".
 
و التقى وزير الخارجية والمغتربين سفير سلوفاكيا لدى لبنان ماريك فارغا في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:53 | 2024-08-07
10:52 | 2024-08-07
10:44 | 2024-08-07
10:21 | 2024-08-07
10:14 | 2024-08-07
09:58 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24