اكثر من 10 دول طلبت من قبرص المساعدة بإجلاء مواطنيها من لبنان

أفادت وكالة "بلومبرغ"، أنّ الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس قال "تلقينا طلبات من أكثر من 10 دول للمساعدة بإجلاء مواطنيها من لبنان".

وأشار الرئيس القبرصيّ إلى أنّ هذه الدول طلبت هذه المساعدة من قبرص في حال تصاعد الصراع.