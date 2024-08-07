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لبنان

بري عرض للاوضاع مع سفراء البرازيل وبلجيكا وفنزويلا

Lebanon 24
07-08-2024 | 10:14
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا Tarcisio Costa وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقة الثنائية بين البلدين .
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واستقبل بري ايضاً، السفير البلجيكي الجديد في لبنان ارنوط باول في زيارة برتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة في لبنان. كما كانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان بلجيكا .

كما استقبل رئيس المجلس سفير فنزويلا في لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليس، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفنزويلا .
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