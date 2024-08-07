مولوي بحث مع زواره في الاوضاع العامة

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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم النائب وائل ابو فاعور وبحث معه التطورات في لبنان.والتقى النائب عبد العزيز الصمد وبحث معه في الاوضاع على الساحة الداخلية.واجتمع مولوي مع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ونائب رئيس الاتحاد نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، وتم البحث في امور تتعلق بالواقع الانمائي.