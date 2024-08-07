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لبنان
قائد الجيش استقبل رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف
Lebanon 24
07-08-2024
|
10:52
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج مع وفد.
وتناول البحث شؤونا مختلفة.
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