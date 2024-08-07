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لبنان

تيمور جنبلاط استقبل أحمد الحريري

Lebanon 24
07-08-2024 | 10:53
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط  الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري في كليمنصو، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.

وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة، وآخر التطوّرات. 
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كما تمّ تأكيد "ضرورة التوحد ضد العدوان الإسرائيلي المستمر وإدانة الجرائم المرتكبة في غزة وجنوب لبنان"، والتشديد على "أهمية توفير كل دعم ممكن للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة".
 
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