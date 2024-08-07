Advertisement

لبنان

برئاسة الحلبي.. اجتماع بحث في التحضيرات للدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية

Lebanon 24
07-08-2024 | 10:56
A-
A+
Doc-P-1231568-638586502760533931.jpg
Doc-P-1231568-638586502760533931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، اجتماعا تربويا إداريا في حضور المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد ألأشقر والوحدات الإدارية.
 
وتناول البحث متابعة التحضيرات للدورة الإستثنائية للامتحانات الرسمية، التي من المقرر أن تبدأ في 24 آب الحالي ، على أن تصدر المذكرات التوضيحية حول أماكن استقبال طلبات الترشيح والمستندات المطلوبة، بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور المرسوم الذي يتيح إجراءها.
Advertisement
 
 وأشار المجتمعون إلى أن الدورة الإستثنائية سوف تكون متاحة لجميع المرشحين المنقطعين والمتغيبين والراسبين وغيرهم .

ودعا الوزير الحلبي المرشحين الذين يرغبون بالتقدم من هذه الدورة إلى كسب الوقت بالدرس والتحضير لها.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2024-08-07
13:05 | 2024-08-07
13:00 | 2024-08-07
12:54 | 2024-08-07
12:35 | 2024-08-07
12:33 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24