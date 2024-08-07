برئاسة الحلبي.. اجتماع بحث في التحضيرات للدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، اجتماعا تربويا إداريا في حضور المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد ألأشقر والوحدات الإدارية.

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وتناول البحث متابعة التحضيرات للدورة الإستثنائية للامتحانات الرسمية، التي من المقرر أن تبدأ في 24 آب الحالي ، على أن تصدر المذكرات التوضيحية حول أماكن استقبال طلبات الترشيح والمستندات المطلوبة، بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور المرسوم الذي يتيح إجراءها.وأشار المجتمعون إلى أن الدورة الإستثنائية سوف تكون متاحة لجميع المرشحين المنقطعين والمتغيبين والراسبين وغيرهم .ودعا الوزير الحلبي المرشحين الذين يرغبون بالتقدم من هذه الدورة إلى كسب الوقت بالدرس والتحضير لها.