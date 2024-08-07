رسمياً.. "حزب الله" نعى شهيد غارة جويّا

نعى "حزب الله" في بيانٍ، اليوم الأربعاء، الشهيد حسن فارس جشّي الذي قضى اليوم إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجته النارية في بلدة جويا - جنوب لبنان.

وذكر الحزب أن جشي هو من مواليد العام 1986 وهو من بلدة جويّا.