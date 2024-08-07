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لبنان

رسمياً.. "حزب الله" نعى شهيد غارة جويّا

Lebanon 24
07-08-2024 | 11:41
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نعى "حزب الله" في بيانٍ، اليوم الأربعاء، الشهيد حسن فارس جشّي الذي قضى اليوم إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجته النارية في بلدة جويا - جنوب لبنان.
 
وذكر الحزب أن جشي هو من مواليد العام 1986 وهو من بلدة جويّا.
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