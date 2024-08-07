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أعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في بيان، تضامنه مع مجلس نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومجلس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك "عطفا على البيانين الصادرين عن مجلسي النقابتين، واللذين بموجبهما تطالب النقابتان وزارة المالية بتطبيق أحكام المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان انسجاما مع قرار مجلس ادارة المصلحة والمؤسسة المقترنين بمصادقة وزارة الطاقة والمياه".وطالب الاتحاد "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوجوب التدخل مع وزارة المالية لإعطاء العاملين حقوقهم المكرسة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ومجلسي إدارة المؤسستين لا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد على نحو يسمح باستمرار العاملين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان القيام بواجباتهم بتأمين الكهرباء ومياه الري في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية"، مهيبا بوزارة المالية أن "تكون على قدر المسؤولية في هذه الأيام الحرجة".