Advertisement

لبنان

لرفع جهوزية القطاع الصحي.. اجتماعٌ لوزير الصحة مع فعاليات إقليم الخرّوب

Lebanon 24
07-08-2024 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1231588-638586538268187928.png
Doc-P-1231588-638586538268187928.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس وزير الصحة العامة فراس الأبيض إجتماعاً ضم رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وممثلين عن فعاليات حزبية والسلطات المحلية من منطقة الإقليم، في حضور رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية رندة حمادة ومسؤولة غرفة الطوارئ في وزارة الصحة العامة وحيدة غلاييني ومستشارة الوزير الأبيض نادين هلال.
Advertisement

وتناول البحث التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لرفع جهوزية القطاع الصحي في المنطقة إستناداً إلى تجارب سابقة إستضاف فيها الإقليم أعدادًا كبيرة من الأهالي النازحين قسراً خلال اعتداءات إسرائيلية على لبنان.

وفي هذا المجال، يقوم فريق متخصص من وزارة الصحة العامة بالعمل على متابعة أوضاع النازحين وتأمين استمرارية الخدمات الطبية لكل من يحتاج إليها، إلى جانب توزيع أدوية ومعدات طبية على عدد من مستشفيات المنطقة ومراكزها الصحية.

وشدد الأبيض على أهمية "الإستعداد المسبق ورفع الجهوزية مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تجهيز المستشفيات بكل ما تحتاجه لعلاجات الطوارئ بالتوازي مع مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تضطلع بدور مهم جداً خصوصاً إذا ما كانت الحالات المفترضة لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات".

وذكّر الأبيض بأن "خطة رفع الجهوزية التي وضعتها الوزارة أثبتت فعاليتها خلال العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية حيث أتاحت التوزيع السريع للمرضى على أكثر من مستشفى وتأمين الخدمة الطبية التي يحتاجون إليها، مؤكدًا المضي قدمًا في تطبيق الخطة في مختلف المناطق اللبنانية لمواجهة أي عدوان محتمل".

ولفت إلى "زيارة ميدانية يعتزم القيام بها للإقليم الأسبوع المقبل لمعاينة التحضيرات وحرصاً على أن تكون المنطقة على أتم الجهوزية في حال حصول عدوان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:08 | 2024-08-07
16:53 | 2024-08-07
16:46 | 2024-08-07
15:53 | 2024-08-07
15:30 | 2024-08-07
15:00 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24