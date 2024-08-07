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لبنان
جنبلاط: مستمرون على طريق فلسطين
Lebanon 24
07-08-2024
|
12:05
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قدّم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، التعازي برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في مسجد محمد الأمين وسط بيروت.
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وقد ضمّ الوفد الذي ترأسه أبي المنى وجنبلاط، السياسي توفيق سلطان والنواب:
هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، إضافة إلى النائبين السابقين غازي العريضي وعلاء الدين ترو، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، القاضيين الشيخين غاندي مكارم وسعيد مكارم، رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج، الى وفد من المشايخ، من بينهم أعضاء في المجلس المذهبي ومن المستشارين، والمدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن.
وبعد تقديم التعازي، قال وليد جنبلاط: "طريق فلسطين رسمها الشهيد كمال جنبلاط، ونحن على هذه الطريق مستمرون".
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