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لبنان

سامي الجميل: "حزب الله" يراهن على حسابات قد تكلف لبنان غالياً

Lebanon 24
07-08-2024 | 12:19
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إعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبناني" سامي الجميل، مساء اليوم الاربعاء، أن "حزب الله يراهن على حسابات خاطئة قد تكلف لبنان غالياً جداً كما انه يعطل الانتخابات الرئاسية في لبنان".


وقال في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "حزب الله يتعاطى بخفة مع الأزمة التي يواجهها لبنان وينفذ أجندة إيران"، مضيفاً: "الشعب اللبناني ليس وقودا بتصرف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وإيران" 
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ولفت الى ان "المشكلة ان الماكينة الاعلامية  لحزب الله تعتبر ان كل من يرفض منطق الحزب هو عميل اسرائيلي ونحن متهمون بشكل يومي ويهدر دمنا يوميا من قبل جمهور حزب الله لاننا نحاول الدفاع عن مصلحة لبنان".

وأشار إلى أن "حزب الله" يقول إنه انتصر في 2006 والسؤال هل الدمار الذي تعرض له لبنان في 2006 كان شيئًا إيجابيا وما هدف حزب الله اليوم من الحرب وهل حقق هدفه؟ فهل خفف الدمار في غزة منذ ان فتح الجبهة وهل رأينا ان الجيش الاسرائيلي التهى عن غزة؟".

ورأى أن "أهداف حزب الله من جبهة الاسناد فشلت لأنه لم يتمكن من تخفيف الدمار وما حققه هو تدمير جنوب لبنان والملفت أيضًا أن يقول الحزب أنه إذا قصفت بيروت ستخرب الدنيا وما نسأله هل أهل الجنوب أقل قيمة من أهل بيروت؟ وهل مسموح ان يُقتل اهل الجنوب فما هذا المنطق الذي يميز بين لبناني وآخر ومن قرر هدر دماء الجنوبيين واعطاء حصانة لاهل بيروت ومن قال ان الجنوب مصنوع كي يدمَّر يوميا؟"
 
 
وشدد على ان "أولويتنا حماية كل لبنان ونعتبر ان حزب الله اخذ قرارا بفتح جبهة الجنوب باعتراف منه وهو مسؤول عن كل ما يحصل بعد ذلك سائلا: "هل هم من يضعون الاجندة ويقررون ما يقال وما لا يقال"،

واعتبر ان "الأمر الوحيد الذي يجعلنا نختار موقفنا هو حماية لبنان واللبنانيين الذين هم معرّضون للاذى ولن نسكت.
 
وأكد الجميّل ان الأولوية لحماية لبنان واللبنانيين وما يقوم به حزب الله يجرهم الى حرب لا علاقة لهم بها ومن حقنا ان نتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للارهاب الاسرائيلي بغزة ومن حقنا في الوقت نفسه الا نجر بلدنا الى التدمير وان يكون ضحية لآلة القتل الاسرائيلية".
 
وختم:" اذا لم يعجب الحزب ان هدفنا حماية لبنان اولا والشعب اولا والدولة اولا فهذه مشكلتهم ولن نسكت".
 
 
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