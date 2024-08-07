الحاج: مواجهاتنا لم تكن يوماً طائفية

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة "اكس": "عبر التاريخ واجهنا كل أنواع الاحتلالات، الى أي لون او عرق او دين انتمت! ‏منذ البطريرك الاول يوحنا مارون (685 م) ... حتى تاريخنا هذا، لم تكن مواجهاتنا يوماً طائفية بل مواجهة في سبيل الحرية التي هي في جوهر وفلسفة وجودنا... وهذا ما بني عليه لبنان، حرية سياسية واقتصادية وفكرية كرّسها الدستور ... هذه المواجهة مستمرة اليوم في وجه الرأي الواحد والأيديولوجيا الواحدة التي تجرنا من حرب إلى حرب لمصلحة مشروع غريب عن لبنان".

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وأضاف: "هذا ما قصدته زميلتنا النائبة غادة ايوب بالتمام، وان كان التحريف مقصوداً لحرف الأنظار عن مغامرة السيد وأسياده، لذا نهيب بالجميع التنبه، فلا احد يجرّكم إلى استنتاجات خاطئة، وأيضاً الانتباه فلا احد يخوننا ولا احد يخاطبنا خارج اللياقة والأصول".