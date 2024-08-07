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لبنان

غادة عون: "شكراً للقضاء الفرنسي"

Lebanon 24
07-08-2024 | 12:35
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علّقت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "إكس"، على مقالة نشرتها اليوم صحيفة "لوريان لوجور"، وأشارت فيها الى أن "السلطات الفرنسية وجهت اتهامات رسمية إلى رجاء سلامة شقيق رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، بتهم تشمل التآمر الجنائي واختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال".
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وفي إطار تعليقها، قالت عون: "نشكر القضاء الفرنسي على استمراره في التحقيق في وقت توضع كل العوائق على بعض القضاة الشرفاء في لبنان لمنعهم من جلاء الحقيقة في هذه القضية، هل يجوز؟".
 
 
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