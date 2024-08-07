غادة عون: "شكراً للقضاء الفرنسي"

علّقت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "إكس"، على مقالة نشرتها اليوم صحيفة "لوريان لوجور"، وأشارت فيها الى أن "السلطات الفرنسية وجهت اتهامات رسمية إلى رجاء سلامة شقيق رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، بتهم تشمل التآمر الجنائي واختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال".

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