عن الحرب.. إقرأوا ما أعلنته الإعلاميّة ماغي فرح

كشفت الإعلاميّة ماغي فرح عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، معلوماتٍ جديدة تتعلّق بوضع المنطقة، وذلك وسط ترقب ردّ من إيران و"حزب الله" على الاغتيالات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في طهران ولبنان.

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وذكرت فرح أنَّ المعلومات الأخيرة تفيدُ بأنَّ اتفاقاً تمَّ في سلطنة عُمان بين أمنيين أميركيين وإيرانيين وبمُوافقة إسرائيل عبر حضور أحد موفديها، على لجم الحرب التي كانت تُهدّد المنطقة.

وأشارت فرح إلى أنَّ الرّد على الاغتيالات سيتمَّ وفق قواعد الإشتباك المُتفق عليها ضمنياً، ومن دون المسّ بالمدنيين أينما كانوا، كاشفة أنهُ تم إبلاغ نتائج الإجتماعات إلى أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله.

وأوضحت فرح أنَّ التصعيد على الجبهات سيستمرّ إلى أن تتوقف معارك غزّة، وختمت: "إذاً، لا تصعيد ولا حرب في المنطقة".